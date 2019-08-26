اسرائيل, تقلص, كمية, الوقود, التي, يتم, نقلها, إلى, غزة, الى, النصف,

قررت الحكومة الاسرائيلية فجر اليوم تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها الى غزة الى النصف.

وجاء القرار بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي سيعقد صباح اليوم اجتماعا للكابينت للنظر في التصعيد على الحدود الشمالية وكذلك مع قطاع غزة.وقالت اسرائيل ان القرار جاء ردا على استمرار اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف.تصوير - afp