العليا, تامر, بمنع, مارزيل, وغوبشتين, الترشح, لانتخابات, الكنيست,

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قررت الحكومة الاسرائيلية فجر اليوم تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها الى غزة الى...
قصفت طائرة حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شمال...
الاثنين 2019/08/26: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
اصيب شاب بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة جراء حادث طرق على الشارع الرئيسي في...
اسفر حادث اطلاق نار في مدينة يافا مساء اليوم الاحد عن اصابة 5 اشخاص بجراح وصفت بين...
عقد أمس السبت في بلدة شقيب السلام المهرجان الانتخابي الأول لانطلاقة القائمة...
توجه النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة برسالة مستعجلةٍ الى رئيس لجنة...
باشر مجلس محلي الرينة العمل على ازالة العوائق وترميم الشوارع والأرصفة في الشوارع...
عقدت الشبيبة الشيوعيّة والدائرة الطلّابيّة في الحزب الشيوعي والجبهة أول امس...
عقد قسم التربية والتعليم في مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاحد يوم دراسي تخلله...