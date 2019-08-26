العليا, تامر, بمنع, مارزيل, وغوبشتين, الترشح, لانتخابات, الكنيست,

قررت المحكمة العليا بهيئة موسعة ضمت تسعة قضاة الليلة الماضية بالاجماع منع المرشحين عن حزب "عوتسما يهوديت" باروخ مارزيل وبينتسي غوبشتينمن خوض الانتخابات التشريعية المقبلة حيث جزم قضاة المحكمة انهما قاما بتحريض الاثنين على العنصرية.

وأقرت المحكمة مع ذلك ترشح قائمة عوتسما يهوديت ورئيسها ايتامار بن غفير وأعضاء القائمة المشتركة للانتخابات.وعقب بن غفير على قرار المحكمة معتبرا أنه سيعود بالفائدة على حزب "عوتسما يهوديت" ويزيد من المقاعد التي سيحصل عليها في الانتخابات القريبة.وبدروه قال بينتسي غوبشتين إن المحكمة العليا أصبحت فرعا لحزب ميريتس.