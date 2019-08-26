اسرائيل, تقصف, مقر, الجبهة, الشعبية, في, لبنان,

كلمات متعلقةاسرائيل, تقصف, مقر, الجبهة, الشعبية, في, لبنان,
وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني،...
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إقدام الخارجية الأمريكية...
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين...
اكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الزمن الذي تقصف فيه...
كشف موقع والا العبري إنه وعلى خلفية الهجمات بسوريا فإن الجيش الإسرائيلي رفع حالة...
في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أهداف إيرانية على الأراضي السورية الليلة...
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن استهداف فيلق القدس في العاصمة...
تجري إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تحقيقا حول مزاعم جريمة مرتكبة من قبل...
قالت النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، إن الرئيس...
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة...