اسرائيل, تقصف, مقر, الجبهة, الشعبية, في, لبنان,

واضافت ان طائرات الاحتلال قصفت مقرا للجبهة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في البقاع اللبناني دون وقوع اصابات.واشارت هذه المواقع ان ذلك القصف يأتي ضمن قصف اهداف تابعة لايران في سوريا والعراق ولبنان.

قالت المواقع الاسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ان الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا في لبنان.

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