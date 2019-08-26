صور - براءة نانسي عجرم وطفلتها تخطف الانظار!

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ليلة تاريخية إستثنائية، حملت الكثير من مشاعر المحبة الصادقة والأخوة بين الإمارات...
تعاون جديد يجتمع به "برنس الغناء العربي" الفنان ماجد المهندس، مع الشاعر الإماراتي...
استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة...
أظهر مقطع فيديو ردة فعل الفنان كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها ولم...
طالت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي انتقادات واسعة من بعض محبيها بسبب...
شاركت الفنانة المصرية إليسا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”،...
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب...
علقت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس لامتناعه...
احتفلت مصممة الأزياء داليدا عياش بعيد ميلاد زوجها، النجم اللبناني رامي عياش،...
أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة...