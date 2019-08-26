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صور - براءة نانسي عجرم وطفلتها تخطف الانظار!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها مع طفلتها الصغيرة ليا.



وظهرت نانسي عجرم في الصور، التي نشرتها عبر خاصية الستوريز على انستغرام، وهي تحمل طفلتها ليا، وتحرص على اخفاء وجهها واكتفت بتصوير شعرها وملابسها من الخلف وكتبت عليها: “صباح البراءة”.

 ونالت الصور اعجاب الالاف من محبي نانسي عجرم الذين سارعوا الى تداول الصور وعبروا عن حبهم الكبير لنجمتهم المفضلة.

يذكر بأنها ليست المرة الاولى التي تنشر فيها نانسي صور طفلتها الصغيرة بل سبق ونشرت صورة تجمعها بها، لا سيما وانها من النجمات القلائل اللواتي لا يمتنعن عن نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.




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