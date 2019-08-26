صورة:, ميسي, يعطي, إشارة, الانطلاق, لجيل, برشلونة, الجديد,

ظهر الجناح الصغير، أنسو فاتي (16 عاما)، لأول مرة في مباراة رسمية بقميص برشلونة، اليوم الأحد، عندما شارك في اكتساح فريقه لريال بيتيس (5-2)، على ملعب (كامب نو)، في ختام الجولة الثانية من الليجا، ليدخل تاريخ البلوجرانا من الباب الكبير.

ومن جانبه، نشر النجم الأرجنتيني المصاب، ليونيل ميسي، صورة عبر حسابه على (إنستجرام)، ظهر فيها وهو يحتضن فاتي بقوة، عقب ظهوره الرسمي الأول.وعلق 'ليو' على الصورة قائلا: "مباراة كبيرة من الجميع، أول ثلاث نقاط في الليجا".وتابع: "سعيد للغاية لمشاهدة هؤلاء الفتية من أبناء النادي، وهم يحققون حلمهم بالوصول للفريق الأول، والتسجيل في كامب نو في مباراة رسمية".وأصبح فاتي ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية، في تاريخ النادي الكتالوني، بعدما دخل في الدقيقة 78 كبديل للاعب آخر من (لا ماسيا)، وهو كارليس بيريز، الذي قدم مردودا جيدا كلله بتسجيل الهدف الثالث.