الجيش, الاسرائيلي, يقصف, موقعا, شمال, غزة,

قصفت طائرة حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، بأن طائرة حربية من نوع (إف16 (أطلقت صاروخاً على موقع شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة وحالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.