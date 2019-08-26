بومبيو, يؤكد, لنتنياهو, دعم, الولايات, المتحدة, لعمليات, إسرائيل, في, سوريا,

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قالت المواقع الاسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ان الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا...
وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني،...
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إقدام الخارجية الأمريكية...
اكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الزمن الذي تقصف فيه...
كشف موقع والا العبري إنه وعلى خلفية الهجمات بسوريا فإن الجيش الإسرائيلي رفع حالة...
في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أهداف إيرانية على الأراضي السورية الليلة...
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن استهداف فيلق القدس في العاصمة...
تجري إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تحقيقا حول مزاعم جريمة مرتكبة من قبل...
قالت النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، إن الرئيس...
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة...