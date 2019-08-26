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بومبيو يؤكد لنتنياهو دعم الولايات المتحدة لعمليات إسرائيل في سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم الولايات المتحدة لعمليات إسرائيل في سوريا الهادفة لمواجهة "تهديدات" الحرس الثوري الإيراني.


وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، بأن بومبيو أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو حول "الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا".

وأضافت الخارجية أن بومبيو "أعرب عن دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات التي يمثلها الحرس الثوري الإيراني، وفي اتخاذ الإجراءات لمنع الهجمات الوشيكة ضد الأصول الإسرائيلية في المنطقة".


وناقش الجانبان، حسب البيان، "كيف تقوم إيران بتعزيز مواقعها في سوريا من أجل تهديد إسرائيل وجيرانها"، فيما شدد نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية "ستضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني التي تهدد إسرائيل أينما كانت".




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