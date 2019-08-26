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الليلة:انطلاق مباريات الدرجة الممتازة بمشاركة 5 فرق عربية 2019-08-22 | 12:33:53 تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الاولى في الدرجة الممتازة لكرة القدم...

اصابة شخص باطلاق نار في بئر السبع 2019-08-19 | 22:39:22 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن...

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة 2019-08-19 | 06:36:19 يكون الجو، اليوم الاثنين، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

فعاليات متنوعة ضمن اسبوع التوعية العالمي لتشجيع الرضاعة في المستشفى الفرنسي-الناصرة 2019-08-06 | 13:10:39 بمشاركة واسعة من النساء , أقيم في مستشفى الناصرة الفرنسي برنامج خاص بمناسبة اسبوع...

مصرع رجل في حادث طرق قرب روش بينا 2019-07-28 | 09:55:27 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...

تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه 2019-07-26 | 15:58:28 اصيب فتى عربي 17 عاما في مدينة تل ابيب باصابات وصفت بالخطيرة اليوم الجمعة جراء...

خط شعارات عنصرية في قرية الجش وثقب اطارات سيارات 2019-07-19 | 10:44:43 اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على اقتحام بلدة الجش في الجليل الاعلى وخط شعارات...

وزارة التّربية تنشر معطيات الصورة التّربويّة - ارتفاع %1.1 بنسبة الطلاب العرب الحاصلين على شهادات بجروت 2019-07-11 | 12:21:52 * ارتفاع ب- %1.7 بنسبة الحاصلين على شهادات بجروت ( من %68.2 ل- %69.9 ) ترجمة ذلك 6,000 طالبا...