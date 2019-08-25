كلمات متعلقةاطلاق, 3, صواريخ, على, مستوطنات"غلاف, غزة",
عثرت الاطقم الطبية على جثة شاب في العشرينات من العمر على مدخل بيت لحم...
طالبت اسرائيل حركة حماس بضرورة ضبط حركة الجهاد الاسلامي والسيطرة عليها. وقال...
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع لحركة حماس شمال قطاع...
اطلقت مساء اليوم قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة". وذكرت...
قال الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن...
لقي شاب يبلغ من العمر "19 عاما" مصرعه،مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير وقع بالقرب...
كشف مسؤول إسرائيلي كبير عن اتصالات إسرائيلية مع عدد من الدول، منها دول في الشرق...
شيّع أهالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد جثامين ثلاثة شهداء...
زعمت مصادر اسرائيلية بان نشطاء في الجناح المسلح للحركة انشقوا وانضموا الى...
قصفت قوات الجيش الاسرائيلي 5 فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف...