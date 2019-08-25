اطلاق 3 صواريخ على مستوطنات"غلاف غزة"

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان منظومة "القبة الحديدية" تصدت لـصاروخين من اصل 3 اطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة "سيديروت" المحاذية للقطاع. واكدت ان اصوات الانفجارات التي سمعت في سماء غزة ناجم عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ المقاومة. وزعمت المواقع العبرية ان احد الصورايخ انفجر في سماء القطاع. وكانت صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات" غلاف غزة".