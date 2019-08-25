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اصابة 5 اشخاص بينهم سيدة بجراح خطيرة جراء اطلاق نار في يافا



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اسفر حادث اطلاق نار في مدينة يافا مساء اليوم الاحد عن اصابة 5 اشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة .


وجاء في بيان الشرطة أن الحديث يدور عن سيدة اصيبت بجراح خطيرة ورجل بجراح متوسطة وسيدة ورجلين اخرين بجراح طفيفة .

الشرطة باشرت التحقيق .
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:بلاغ اولي: الشرطة تحقق في حادثة إطلاق نار وقعت في يافا هذا المساء
 قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول سماع دوي إطلاق نار في شارع همحرزيت في مدينة يافا.
في الوقت نفسه تلقت الشرطة بلاغ من مشفى ولفسون عن وصول 5 مصابين بدرجات متفاوته بينهم مصابة بحالة حرجة.
قوات معززه من الشرطة سارعت الى المكان.
الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
اصابة 5 اشخاص بينهم سيدة بجراح خطيرة جراء اطلاق نار في يافا




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