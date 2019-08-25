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مشاركة جماهيرية واسعة في مهرجان الانطلاقة للقائمة المشتركة في النقب



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عقد أمس السبت في بلدة شقيب السلام المهرجان الانتخابي الأول لانطلاقة القائمة المشتركة في النقب، بمشاركة جماهيرية واسعة جدًا من أهالي شقيب السلام ومنطقة النقب.

مشاركة رؤساء سلطات محلية

وشارك في المهرجان عدة رؤساء سلطات محلية عربية، من بينهم رئيس بلدية رهط الشيخ فايز أبو صهيبان، رئيس مجلس حورة المحلي الشيخ حابس العطاونة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف الشيخ عطية الأعسم، ونائب رئيس مجلس محلي شقيب السلام سويلم العمرني، إضافة للعديد من الوجهاء والنشطاء السياسيين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة في النقب.

كما شارك في المهرجان نواب ومرشحو القائمة المشتركة: أيمن عودة، د. منصور عباس، أسامة السعدي، وليد طه، سعيد الخرومي، سامي أبو شحادة ويوسف العطاونة، وكذلك النائب السابق جمعة الزبارقة.
افتتح المهرجان بآيات من الذكر الحكيم تلاها الدكتور إحسان هنيّة، فيما تولى الأستاذ وليد الهواشلة عرافة المهرجان.

*رفع نسبة التصويت في النقب*

هذا وأجمع المتحدثون في كلماتهم على ضرورة وأهمية رفع نسبة التصويت في النقب، وحثّوا على التصويت للقائمة المشتركة التي تعبّر عن وحدة الجماهير العربية.

*إسقاط حكومة اليمين العنصرية*

وأوضح المتحدثون أن مواجهة سياسات التهجير والاقتلاع العنصرية التي تمارسها حكومة اليمين المتطرف وإسقاط هذه الحكومة وسياساتها يحتّم علينا تحمّل مسؤولياتنا والمشاركة القوية في الانتخابات وشحذ الهمم والتصويت بكثافة للقائمة المشتركة التي تمثّل وحدة شعبنا.





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