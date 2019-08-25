نصر, الله, يتوعد, اسرائيل:, الكيان, لم, يعد, آمنا, بعد, اليوم,

اكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان وتبقي آمنة انتهى، متوعدا بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل بلاده.

وقال نصر الله، في كلمة له اليوم الأحد، إن حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت، ليلة السبت إلى الأحد، هجوم وأول عدوان من نوعه على لبنان منذ 2006، معتبرا أن "المستجد الإسرائيلي خطير جدا جدا".

وتابع نصر الله " اقول للاسرائيلي قف على الحيط على رجل ونص وإنطرنا فالرد قادم"

يتبع...