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النائب جبارين يطالب بتخصيص ميزانيات متساوية في حملة تشجيع التصويت



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توجه النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة برسالة مستعجلةٍ الى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، مطالبًا إياه بضمان توزيعة متساوية لميزانيات حملة تشجيع التصويت الّتي تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية وكذلك ملاءمة مضامين الحملة للمواطنين العرب.

وجاء توجه جبارين في أعقاب التقرير الّذي نشره "المعهد الإسرائيلي للديموقراطية"، والّذي اظهر بوضوح انه خلال الانتخابات في نيسان الماضي قامت لجنة الانتخابات المركزية بتخصيص فقط 7.3% من ميزانية حملة تشجيع التصويت للمجتمع العربي، وهي حملة تعتمد على صياغة مضامين انتخابية، اشرطة فيديو ويتم تمويلها من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جبارين في توجهه للقاضي ميلتسر انه وعلى الرغم من ان هناك عوامل عدة ساهمت بانخفاض نسبة التصويت في المجتمع العربي في الانتخابات الاخيرة، الا انه لا يمكن تجاهل حقيقة ان الحملة الّتي أشرفت عليها لجنة الانتخابات لم تتعامل بشكلٍ جديّ مع خُمس المواطنين في الدولة، ولم يتم تمويل هذه الحملة بالشكل اللازم.

وقال جبارين انه لا يكفي بأن يتم تخصيص ميزانية متساوية للجمهور العربي في الحملة القريبة، بل يجب ايضًا ملاءمة مضامين الحملة من الناحية الثقافية، التربوية والاجتماعية للمجتمع العربي وخصوصية ابناء وبنات مجتمعنا.

النائب جبارين يطالب بتخصيص ميزانيات متساوية في حملة تشجيع التصويت




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