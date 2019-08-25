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عشية انطلاق السنة الدراسية:مجلس الرينة يباشر العمل بازالة العوائق وترميم الشوارع والأرصفة قرب المدارس من أجل سلامة الطلاب



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باشر مجلس محلي الرينة العمل على ازالة العوائق وترميم الشوارع والأرصفة في الشوارع القريبة من مدارس القرية عشية انطلاق العام الدراسي 2019-2020 الاسبوع المقبل , حيث تم تركيب وسائل امان(אמצי בטיחות) وطلاء الارصفة من اجل الحفاظ على سلامة الطلاب .



رئيس المجلس المحلي جميل بصول قال:"هذه التجهيزات تأتي في سياق دعمنا المتواصل للتعليم والمدارس على مختلف المستويات،حيث قمنا ايضاً بترميم المدرسة الابتدائية "ب" ونقوم بتلبية جميع طلبات مدارس الرينة. نحن بتواصل دائم مع مدراء المدارس من أجل توفير مناخ تعليمي وتربوي يليق بمدارسنا وأبنائنا الطلبة عشية انطلاق العام الدراسي الجديد " .




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