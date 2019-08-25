الشبيبة, الشيوعيّة, والجبهات, الطلابيّة, تنطلق, بقوّة, نحو, إنجاح, المشتركة,

عقدت الشبيبة الشيوعيّة والدائرة الطلّابيّة في الحزب الشيوعي والجبهة أول امس –الجمعة- اجتماعها الموسّع في كفرياسيف بحضور أكثر من مئتي رفيق ورفيقة تحضيرًا للمعركة الانتخابيّة وضمان أكبر تمثيل للقائمة المشتركة وإقرار خطوات عمليّة لتجنيد اكبر كم من الشباب دعمًا للقائمة.

وافتتح الاجتماع الرفيق شادي نصّار سكرتير منطقة الناصرة للشبيبة الشيوعيّة مؤكدًا على الدور المركزي الملقى على عاتق الشبيبة والطلاب لإنجاح القائمة المشتركة وإقناع الجيل الشاب بضرورة المشاركة في التصويت وأخذ دور فعّال في رفع نسبة التصويت ودعم القائمة المشتركة مؤكدا ان عمل الشبيبة الشيوعيّة والجبهات الطلابيّة هو أساس ومحرّك العمل الشبابي وعليها مسؤولية كبيرة.تلتها تحيّة منطقة عكّا للشبيبة الشيوعيّة ألقتها الرفيقة ألين نصرة من فرع أبو سنان والتي رحّبت بالحضور بشكل عام والرفاق من نحف، اعبلين وعين ماهل بشكل خاص موجهة لهم التحية على إعادة افتتاح فروع في هذه البلاد واستعادة نشاطهم.وألقى الرفيق عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي تحيّته الى كوادر الشبيبة الشيوعيّة والجبهات الطلّابيّة على نشاطها مؤكدًا على ثقل المهام الملقاة على عاتقهم في الفترة القريبة وأضاف:" القائمة المشتركة تطرح بديلًا سياسيًا واجتماعيًا حقيقيًا على الساحة الاسرائيليّة، ففي الوقت الذي تتسابق فيه باقي القوائم في طرح سياسة يمينيّة توعد بالحروب والأزمات تطرح القائمة المشتركة برنامجًا وطرحًا وحيدًا من نوعه ينادي بالسلام والمساواة والعدالة الاجتماعيّة الطرح الذي يتحدث مع المواطنين جميعًا عربًا ويهودًا، ووحده يمكن ان يمثّل الجماهير العربيّة والقوى التقدميّة في هذه البلاد، ويسعى الى اسقاط حكومة اليمين الفاشي الاستيطاني برئاسة نتنياهو وكل نهج اليمين في الخارطة الحزبية الاسرائيلية."وفي كلمته أكد سكرتير عام الشبيبة الشيوعيّة عرفات بدارنة على ضرورة التجنّد من أجل إنجاح القائمة المشتركة وضمان أكبر تمثيل لشعبنا وأكد بدارنة على ضرورة دحر الأحزاب الصهيونيّة من قرانا ومدننا وأضاف:" مع افتتاح السنة الدراسيّة الجديدة يجب علينا زيادة نشاطاتنا بين الشباب من اجل رفع نسبة التصويت وأيضًا من اجل اسماع صوت واضح ضد تفشّي العنصريّة، العنف والأصوات الرجعيّة في مجتمعنا. للشبيبة دور مركزي وريادي في المعركة الانتخابيّة."وفي كلمته أكد طارق ياسين مركّز الدائرة الطلابيّة في الحزب والجبهة على ضرورة تكثيف العمل بين الجيل الشاب من أجل ضمان أكبر تمثيل للقائمة المشتركة وأضاف: " كشباب فعال وناشط سياسيًا يقع علينا دور مركزي في الوصول الى الجيل الشاب واقناعه بالمشاركة في العملية الانتخابيّة وتجنيده لدعم القائمة المشتركة، والمشاركة الفعالة في العمل لإنجاحها، ليس فقط بسبب الوزن الكمي للجيل الشاب انما لوزنهم النوعي الهام في طرح أفكار شبابيّة عصريّة وخطاب يلائم تحديات المرحلة بعيدا عن الأنماط التقليديّة"وبعد نقاش طويل والاستماع الى ملاحظات الرفاق والرفيقات أقرّ الاكتيف الشبابي سلسلة من الخطوات العمليّة من اجل النهوض العمل ودعم القائمة المشتركة وعلى رأسها ضرورة الوصول الى كل شاب وشابة وحثه على العمل معنا واقناع الأهل، الأصدقاء، الجيران بالتصويت، المساهمة في توزيع النشرات الانتخابية والمواد الاعلامية والاهتمام بإيصالها الى كل بيت، التجنّد في شبكات التواصل الاجتماعي من اجل دعم القائمة المشتركة، التحضير لأيام توزيع نشرات مكثّفة في كافة المناطق والتجنيد الى مهرجان شبابي قطري دعمًا للقائمة المشتركة.