انقاذ, طفلة, بعد, نسيانها, داخل, سيارة, في, مجمع, تجاري, بكرمئيل,

عملت طواقم الاطفاء ظهر اليوم على انقاذ طفلة علقت داخل السيارة بعد نسيانها في موقف للسيارات باحدى المجمعات التجارية بمدينة كرمئيل .

يشار الى ان الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت العلاجات اللازمة للطفلة وحالته مستقرة ولا يوجد خطر على حياتها , كما اكد شهود عيان ان احد الاشخاص لاحظ وجود الطفلة وتم انقاذها باللحظات الاخيرة . تصوير عبد مطر