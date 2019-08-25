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انقاذ طفلة بعد نسيانها داخل سيارة في مجمع تجاري بكرمئيل



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عملت طواقم الاطفاء ظهر اليوم على انقاذ طفلة علقت داخل السيارة بعد نسيانها في موقف للسيارات باحدى المجمعات التجارية بمدينة كرمئيل .


يشار الى ان الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت العلاجات اللازمة للطفلة وحالته مستقرة ولا يوجد خطر على حياتها , كما اكد شهود عيان ان احد الاشخاص لاحظ وجود الطفلة وتم انقاذها باللحظات الاخيرة . تصوير عبد مطر 




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