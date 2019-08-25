يوم, دراسي, لقسم, التربية, والتعليم, في, البعينة, نجيدات,

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توجه النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة برسالة مستعجلةٍ الى رئيس لجنة...
باشر مجلس محلي الرينة العمل على ازالة العوائق وترميم الشوارع والأرصفة في الشوارع...
عقدت الشبيبة الشيوعيّة والدائرة الطلّابيّة في الحزب الشيوعي والجبهة أول امس...
عملت طواقم الاطفاء ظهر اليوم على انقاذ طفلة علقت داخل السيارة بعد نسيانها في موقف...
تناشد شرطة الناصرة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة جولين زعبي(15عاماً) من...
قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب للمحكمة المركزية اليوم الاحد لائحة اتهام بحق...
عشية افتتاح العام الدراسي 2019 أكدت د.أورنا سمحون المديرة العامة للواء الشمال في...
ضمن نشاط الشرطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي ، عثر رجال الشرطة خلال تفتيش في...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
اعتقلت الشرطة مساء امس شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما بعد العثور على عبوة ناسفة في كرم...