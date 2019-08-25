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يوم دراسي لقسم التربية والتعليم في البعينة نجيدات



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عقد قسم التربية والتعليم في مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاحد يوم دراسي تخلله العديد من المحاضرات القيمة حول الرؤية العامة للقسم واهداف القسم في المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة رئيس المجلس المحلي، منير حمودة، رئيس قسم التربية والتعليم، شافع نجيدات، مدراء المدارس، مفتش وزارة التربية والتعليم في البعينة نجيدات، امين مقطرن، طاقم قسم التربية والتعليم، وممثلين عن لجان اولياء الامور، وذلك في فندق ليفي.


التربية للقيم والثقافة أولا

وافتتح اليوم الدراسي بكلمة لرئيس المجلس المحلي، منير حموده، الذي شدد في كلمته على اهداف المرحلة المقبلة وعلى التركيز على قضايا التربية للقيم، دون اغفال موضوع التحصيل والتميّز، كما نوه حموده الى اهمية تعزيز ثقافة الطلاب عبر برامج ثقافية تهدف الى رفع الوعي العام لدى الطلاب وتذويت القيم التربوية من مراحل الطفولة المبكرة وحتى انهاء المرحلة الثانوية.

رؤية التربية والتعليم

وتحدث مدير قسم التربية والتعليم، شافع نجيدات ع رؤية القسم لهذه المرحلة والسنوات المقبلة، وسبل تطوير الاليات لتحقيق اهداف قسم التربية والتعليم، وفقا للرؤية التي تبنى في قسم التربية والتعليم، من قبل طاقم مهني عمل على مدار الفترة الماضية، والتي ركزت على اهمية مكانة المدرسة ومركزيتها في حياة كل طالب والسعي الى كونها الفضاء العام الذي يدمج ويحتوي الطلاب كل الطلاب وفقا لميولهم وحاجاتهم.

كما تخلل اليوم الدراسي محاضرات قيمة حول الاليات الحديثة في التربية والتعليم، وضرورة النهوض بالآليات بما يستجيب والتحديات العصرية للتربية والتعليم، والتي لم تعد تقبل فقط بطرائق التلقين وانما تعنى بمجال حرية التعلم والاختيار والتي تنمي طالب اكثر ابداعا ورغبة كلما تعلم وفقا لميوله، وهو تحدي جعل المنظومة تتلاءم مع متطلبات كل طالب وطالب.




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