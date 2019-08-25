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إجراءات إسرائيلية إحترازية في الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف موقع والا العبري إنه وعلى خلفية الهجمات بسوريا فإن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، ونشر منصات القبة الحديدية بالشمال، تحسبا لرد إيراني على الهجمات التي وقعت الليلة الماضية.

كما قررت السلطات الإسرائيلية، إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة في وجه حركة الطيران. 
وحسب موقع "سكاي نيوز"، فقد أعلنت إسرائيل أن قرار الإغلاق سيسير حتى نهاية الشهر الجاري، وتحديدا يوم 31 أغسطس/ آب الجاري.  وكانت "إسرائيل" قد قصف أهدافا في سوريا الليلة الماضية قالت إنها تتبع للحرص الثوري الإيراني، اسفرت عن مقتل 28 شخصاً حسب ما جاء في تقارير سورية.توازياً، أفادت "الوطنية اللبنانية ان طائرة استطلاع اسرائيلية حلقت بكثافة في اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.  كما لفتت الوكالة إلى أنّ اجواء العاصمة بيروت تشهد تحليقا كثيفا لطيران العدو الاسرائيلي وعلى علو منخفض، مشيرةً إلى أنّ طيران العدو يحلق أيضاً في اجواء منطقة صيدا.من جهتها، رجحت مصادر لبنانية أن يكون ما حصل في الضاحية الجنوبية فجر اليوم منفصلاً عما حصل في سوريا ويأتي في سياق مختلف. وأكدت المصادر ان الحزب سيتعاطى مع ما حصل في الضاحية على انه عدوان اسرائيلي.
إجراءات إسرائيلية إحترازية في الجولان




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