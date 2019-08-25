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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة جولين زعبي من الناصرة



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تناشد شرطة الناصرة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة جولين زعبي(15عاماً) من الناصرة بعد ان خرجت من منزلها بدون هاتف منذ تاريخ 15.08.2019.


وقالت الشرطة في بيانها ان طولها 1.70 سم ولون شعرها برتقالي "جنجي"وكانت ترتدي بنطال جينس ازرق وبلوزة باللون الوردي .

كل من يعرف اي معلومة عنها التواصل مع شرطة الناصر 046028444 او على بدالة الشرطة 100.




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