لويز, يكشف, مفاجأة, في, حديثه, مع, صلاح,

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ريال...
قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إنه يجب التعلم من لقاء بلد الوليد، الذي انتهى...
سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن نجوم مانشستر يونايتد اقتحموا الصراع...
يسعى ريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في...
اعترف نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإعجابه بإنجازات قائد ونجم...
ساهم نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الجمعة، في جهود التوعية بقضايا...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد في مفاوضات رحيل البرازيلي نيمار...
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكن القدم، اليوم ، رسميا عن توقيع لاعبه، أليكس...
قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إن المنافسة مع ليونيل ميسي، مهاجم...