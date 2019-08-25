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استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة...
أظهر مقطع فيديو ردة فعل الفنان كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها ولم...
طالت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي انتقادات واسعة من بعض محبيها بسبب...
شاركت الفنانة المصرية إليسا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”،...
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب...
علقت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس لامتناعه...
احتفلت مصممة الأزياء داليدا عياش بعيد ميلاد زوجها، النجم اللبناني رامي عياش،...
أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة...
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة قديمة...
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة...