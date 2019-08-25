اتهام, شابين, من, طمرة, بمحاولة, قتل, شقيقهما, بسبب, ميوله, الجنسي,

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توجه النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة برسالة مستعجلةٍ الى رئيس لجنة...
باشر مجلس محلي الرينة العمل على ازالة العوائق وترميم الشوارع والأرصفة في الشوارع...
عقدت الشبيبة الشيوعيّة والدائرة الطلّابيّة في الحزب الشيوعي والجبهة أول امس...
عقد قسم التربية والتعليم في مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاحد يوم دراسي تخلله...
عملت طواقم الاطفاء ظهر اليوم على انقاذ طفلة علقت داخل السيارة بعد نسيانها في موقف...
تناشد شرطة الناصرة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة جولين زعبي(15عاماً) من...
عشية افتتاح العام الدراسي 2019 أكدت د.أورنا سمحون المديرة العامة للواء الشمال في...
ضمن نشاط الشرطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي ، عثر رجال الشرطة خلال تفتيش في...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
اعتقلت الشرطة مساء امس شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما بعد العثور على عبوة ناسفة في كرم...