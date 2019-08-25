اتهام, شابين, من, طمرة, بمحاولة, قتل, شقيقهما, بسبب, ميوله, الجنسي,

قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب للمحكمة المركزية اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شقيقين من طمرة(23و28عاماً)بمحاولة قتل شقيقهما القاصر , كما وقدمت لائحة اتهام بحق صديقيهما من طمرة وسالم بالمساعدة والتأمر.

وتعود القضية عندما اكتشف احد المتهمين أن شقيقه القاصر لديه ميول جسني مثلي وبعلاقة مع رجل , حيث قام بتهديدة عدة مرات وحاول الاعتداء عليه بمساعدة شقيقه وتعرض القاصر لضغوطات عديدة من افراد العائلة من أجل العدول عن قراره وتغيير ميوله الجنسي .في شهر اذار قام شقيقه بتهديده قائلاً:"كما اطلقت النار على منزل عمنا ولم يعلم احد سأطلق عليك النار ولم يعلم احد من الفاعل , انصحك تغيير قرارك , كما وقام المتهم بوضع سكين على رقبته وقال له:"ساقتلك كما قتلت من قبلك ".القاصر قدم شكوى في الشرطة بعد مضايقات عديدة من افراد العائلة, المحكمة قررت نقله للعيش في بيت للمثليين في مدينة تل ابيب , شقيقه قاما بالتخطيط مع صديق لهما من طمرة واخر من بلدة سالم لقتل شقيقهما القاصر , وقاموا بتزييف لوحات ترخيص لسيارتين من نوع مازدا واودي ودراجة نارية , في شهر حزيران وصل المتهمين الى مدينة تل ابيب وقاموا بمراقبة بيت المثليين وانتظروا خروج القاصر , بعد ساعتين خرج القاصر ولاحظ وجود احد المتهمين وفر هارياً , احد المتهمين قام بمطاردته ودهسه , متهم اخر خرج من السيارة وقام بطعنه عدة طعنات مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالحرجة .الشرطة اعتقلت المتهمين بعد فترة قصيرة من التحقيق واليوم تم تقديم لائحة اتهام بمحاولة القتل وتزييف قطع سيارات .