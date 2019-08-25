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اتهام شابين من طمرة بمحاولة قتل شقيقهما بسبب ميوله الجنسي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب للمحكمة المركزية اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شقيقين من طمرة(23و28عاماً)بمحاولة قتل شقيقهما القاصر , كما وقدمت لائحة اتهام بحق صديقيهما من طمرة وسالم بالمساعدة والتأمر.


وتعود القضية عندما اكتشف احد المتهمين أن شقيقه القاصر لديه ميول جسني مثلي وبعلاقة مع رجل , حيث قام بتهديدة عدة مرات وحاول الاعتداء عليه بمساعدة شقيقه وتعرض القاصر لضغوطات عديدة من افراد العائلة من أجل العدول عن قراره وتغيير ميوله الجنسي .

في شهر اذار قام شقيقه بتهديده قائلاً:"كما اطلقت النار على منزل عمنا ولم يعلم احد سأطلق عليك النار ولم يعلم احد من الفاعل , انصحك تغيير قرارك , كما وقام المتهم بوضع سكين على رقبته وقال له:"ساقتلك كما قتلت من قبلك ".

القاصر قدم شكوى في الشرطة بعد مضايقات عديدة من افراد العائلة, المحكمة قررت نقله للعيش في بيت للمثليين في مدينة تل ابيب , شقيقه قاما بالتخطيط مع صديق لهما من طمرة واخر من بلدة سالم لقتل شقيقهما القاصر , وقاموا بتزييف لوحات ترخيص لسيارتين من نوع مازدا واودي ودراجة نارية , في شهر حزيران وصل المتهمين الى مدينة تل ابيب وقاموا بمراقبة بيت المثليين وانتظروا خروج القاصر , بعد ساعتين خرج القاصر ولاحظ وجود احد المتهمين وفر هارياً , احد المتهمين قام بمطاردته ودهسه , متهم اخر خرج من السيارة وقام بطعنه عدة طعنات مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالحرجة .


الشرطة اعتقلت المتهمين بعد فترة قصيرة من التحقيق واليوم تم تقديم لائحة اتهام بمحاولة القتل وتزييف قطع سيارات .
اتهام شابين من طمرة بمحاولة قتل شقيقهما بسبب ميوله الجنسي




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