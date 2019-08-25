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318 الف طالب يفتتحون العام الدراسي في لواء الشمال و 6 مدارس جديدة وتعيين 97 مديرا جديدا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




عشية افتتاح العام الدراسي 2019 أكدت د.أورنا سمحون المديرة العامة للواء الشمال في وزارة التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي عقد في مكاتب الوزارة في الناصرة ظهر اليوم الاحد ، ان اغلبية المدارس في لواء الشمال جاهزة وعلى استعداد تام لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد وأن هناك بعد الاشكاليات في عدد بسيط من المدارس سيتم حلها قبل انطلاق العام الدراسي .

افتتح المؤتمر الصحفي بتهنئة سمحون  للطلاب والأهالي بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد حيث اكدت في حديثها أهمية العمل الجاد في المدارس من اجل نيل المطالب وتحقيق الاهداف والمبتغيات. 

واكدت  سمحون في بداية حديثها :" أن اغلبية  المدارس في لواء الشمال ستفتح ابوابها كالمعتاد دون أي مشاكل تذكر وخاصة بعد الفحص الكامل مع السلطات المحلية ومعالجة جميع المشاكل التي كانت تعيق انتظام الدراسة في سنوات سابقة, وهناك بعض المدارس اللتي تهدد بالاضراب لكنها على ثقة أنه سيتم حل المشاكل قبل انطلاق العام الدراسي.

وقالت سمحون خلال حديثها ان هذا العام ستستقبل مدارس اللواء 318,575 الف طالب, واشارت الى ان مدينة الناصرة المدينة الاكبر في اللواء من حيث عدد الطلاب ، بالاضافة الى افتتاح 6 مدارس جديدة وتطوير وترميم عشرات المدارس  ؛ كما وتطرقت سمحون الى تحسين البنى التحتية في الوسط غير اليهودي من بناء مدارس ونوادي ". 



واضافت سمحون :" لواء الشمال مميز ، وهذا العام تم تقليص الفجوات بين الوسط العربي واليهودي ، كما وارتفعت نسبة البجروت في بالاضافة الى ارتفاع نسبة المتميزين في الرياضيات . كما هناك ارتفاع نسبة التفوق باللواء في اللغة الانجليزية والتكنلوجيا ".
يشار الى أن 19047 طالب سيدخلون للصف الاول و 12038 طالب للصف الثاني عشر , كما تم تعيين 97 مديراً جديداً وافتتاح 40 حضانة اطفال و6 مدارس جدد .





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