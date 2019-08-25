318, الف, طالب, يفتتحون, العام, الدراسي, في, لواء, الشمال, و, 6, مدارس, جديدة, وتعيين, 97, مديرا, جديدا,

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ضمن نشاط الشرطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي ، عثر رجال الشرطة خلال تفتيش في...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
اعتقلت الشرطة مساء امس شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما بعد العثور على عبوة ناسفة في كرم...
جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ يوم الخميس الماضي ان فتاة تعرضت للاغتصاب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور في شرطة...
"تم منعنا من دخول الاراضي الاردنية على معبر العقبة بادعاء ان ابننا إبن التاسعة...
اعتقلت الشرطة سيدة تبلغ من العمر (75 عاماً) وابنها(44عاماً)وحفيدها(24عاماً) من مدينة...
في ختام اتصالات جرت في الساعات الاخيرة بين الهستدروت ونقابة عمال وموظفي الدولة...
شاركت النائبة عايدة توما – سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) صباح السبت في لقاء...
وقع صباح اليوم الاحد حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع 505 بين مفرق افرايم...