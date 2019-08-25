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ضبط مخدرات وذخيرة في مخزن بمدينة كفرقاسم



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ضمن نشاط الشرطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي ، عثر رجال الشرطة خلال تفتيش في مخزن بمدينة كفرقاسم على مخدرات وذخيرة.


الشرطة ضبطت خلال التفتيش امشاط ذخيرة لسلاح اوتوماتيكي من نوع (ام 16) ومخدرات.


تم اعتقال شاب ٢٠ عاما والمحكمة قامت باطلاق سراحة بشروط مقيدة.





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