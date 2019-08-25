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حرق سيارتين في عرب العرامشة والشرطة تحقق



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:خلال نهاية الأسبوع، عملت طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريقين شبّا في سيارتين خصوصيتين ببلدة عرب العرامشة.


محقق الحرائق من محطة زفولون وجد أن الحريقين اضرما بفعل فاعل.

حرق سيارتين في عرب العرامشة والشرطة تحقق




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