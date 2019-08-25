حرق, سيارتين, في, عرب, العرامشة, والشرطة, تحقق,

محقق الحرائق من محطة زفولون وجد أن الحريقين اضرما بفعل فاعل.
محقق الحرائق من محطة زفولون وجد أن الحريقين اضرما بفعل فاعل.
محقق الحرائق من محطة زفولون وجد أن الحريقين اضرما بفعل فاعل.
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