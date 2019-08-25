العثور, على, جثة, شاب, على, مدخل, بيت, لحم, الجنوبي,

عثرت الاطقم الطبية على جثة شاب في العشرينات من العمر على مدخل بيت لحم الجنوبي.

وافادت الشرطة بوجود جثه ملقاة على الارض على طريق النشاش مقابل مستوطنة دانيال وحسب اشارة الهلال تعود لشاب بالعشرينات من العمر ولم يعرف اسمه حتى هذه اللحظه".