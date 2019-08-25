اعتقال, شابين, بشبهة, اغتصاب, فتاة, في, نتانيا,

جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ يوم الخميس الماضي ان فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل شابين في فندق بمدينة نتانيا .

واصاف البيان ان افراد الشرطة وصلوا للفندق وحققوا مع فتاة قالت في افادتها انها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل شابين .الشرطة اعتقلت الشابين على الفور ومددت اعتقالهم حتى يوم غد الاثنين 26.08.2019.وافاد مراسل الصنارة نت لاحقاً ان الحديث يدور عن شابين من احدى البلدات العربية , وقال الشابين في افادتهما ان الفتاة طلبت منهم مبلغ مالي وعند رفضهما قامت بتلفيق لهم هذه التهمة .