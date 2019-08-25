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اعتقال شابين بشبهة اغتصاب فتاة في نتانيا



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جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ يوم الخميس الماضي ان فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل شابين في فندق بمدينة نتانيا . 


واصاف البيان ان افراد الشرطة وصلوا للفندق وحققوا مع فتاة قالت في افادتها انها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل شابين .

الشرطة اعتقلت الشابين على الفور ومددت اعتقالهم حتى يوم غد الاثنين 26.08.2019.


وافاد مراسل الصنارة نت لاحقاً ان الحديث يدور عن شابين من احدى البلدات العربية , وقال الشابين في افادتهما ان الفتاة طلبت منهم مبلغ مالي وعند رفضهما قامت بتلفيق لهم هذه التهمة .
اعتقال شابين بشبهة اغتصاب فتاة في نتانيا




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