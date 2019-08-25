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4200 مخالفة سير في حملة قطرية لشرطة المرور



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور في شرطة اسرائيل قام خلال نهاية الأسبوع الأخير ، بتحرير اكثر من  4,200 مخالفة مرورية منها حوالي أكثر من 1000 مخالفة قيادة السيارة بسرعة فائقة واكثر من 550  مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.



قسم  المرور يعمل بإستمرار لتطبيق القانون للحد من المخالفات التي تهدد الحياة وتؤدي الى حوادث الطرق، ويركز نشاطه على الطرقات الدامية وفق الدروسات القائمة وتحليل كمية حوادث الطرق المتزايدة بها، بهدف الحد من عدد الضحايا والمصابين على الطرقات وتعزيز الأمان على الطرقات وردع  مرتكبي المخالفات من خلال الأنشطة الميدانية العلنية والسرية، هذا الى جانب توجيه حركة المرور ومساعدة الجمهور.

 من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال نهاية الأسبوع الأخير فقد تم تحرير أكثر من 4,200 مخالفة مرورية، غالبيتها الساحقة  ضد الجرائم التي تهدد الحياة والقيادة المتهورة على الطرق الخطرة والدامية.  خلال النشاط تم استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة من خلالها تم توثيق نحو 400 سائق قاموا بخرق القانون                                                             وذلك بواسطة كميرات الستيلز والكميرات التكتيكية.
تم ضبط 77 سائقين قادوا سياراتهم تحت تأثير الكحول فتم ألقدغاء رخصة القيادة التابعة لهم لمدة 30 يوم كما وتم إلغاء إستخدام مركباتهم لمدة 30 يوم فتم نقلها الى مصف تابع للشرطة. 
 من خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط اكثر من  550 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بشكل مناف للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1000 ₪ و 8 نقاط في حقهم.
 تم إلغاء 110 رخصة قيادة لسائقين أرتكبوا مخالفات مرورية خطرة مثل القيادة المتهورة والخطرة.
كما وتم تحييد نحو 94 سيارة وحُظر استعمالها  لمدة 30 يومًا بسبب ارتكاب السائقين مخالفات خطيرة .  كما وتم تحرير 400 مخالفة مرورية لراكبي المركبات ذو العجلتين في طرقات عمومية 
 تم تسجيل حوالي اكثر من 550 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق  وغيرها من المخالفات. كما وتم تحرير أكثر من 1000 مخالفة ضد سائقين قادوا سياراتهم بسرعة فائقة، منهم من تم إستدعاؤه الى المحكنة ومنهم تلقى غرامات مالية.




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