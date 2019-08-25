رامي, مرّة, من, ترشيحا, ل-الصنارة:السلطات, الأردنية, منعت, ابني, ابن, التاسعة, من, دخول, العقبة, بادعاء, أنه, مطلوب, من, جهات, عليا!,

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عشية افتتاح العام الدراسي 2019 أكدت د.أورنا سمحون المديرة العامة للواء الشمال في...
ضمن نشاط الشرطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي ، عثر رجال الشرطة خلال تفتيش في...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
اعتقلت الشرطة مساء امس شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما بعد العثور على عبوة ناسفة في كرم...
جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ يوم الخميس الماضي ان فتاة تعرضت للاغتصاب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور في شرطة...
اعتقلت الشرطة سيدة تبلغ من العمر (75 عاماً) وابنها(44عاماً)وحفيدها(24عاماً) من مدينة...
في ختام اتصالات جرت في الساعات الاخيرة بين الهستدروت ونقابة عمال وموظفي الدولة...
شاركت النائبة عايدة توما – سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) صباح السبت في لقاء...
وقع صباح اليوم الاحد حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع 505 بين مفرق افرايم...