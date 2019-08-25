الطيبة:اعتقال, سيدة(75عاماً)وابنها, وحفيدها, بشبهة, حيازة, السلاح, والمخدرات, والاعتداء, على, الشرطة,

اعتقلت الشرطة سيدة تبلغ من العمر (75 عاماً) وابنها(44عاماً)وحفيدها(24عاماً) من مدينة الطيبة , بشبهة حيازة الاسلحة والمخدرات والاعتداء على الشرطة .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة :" ضمن نشاط شرطوي في مدينة الطيبة وصلت الشرطة للتفتيش في احد المنازل , خلال التفتيش عثر رجال الشرطة على مسدس و200 رصاصة ومخدرات من نوع الحشيش , 3 مشتبهين تواجدوا في المنزل عارضو عمل الشرطة وقام بمهاجمة افراد الشرطة , في نهاية التفتيش تم اعتقال سيدة وابنها وحفيدها".يوم الخميس الماضي مددت المحكمة اعتقال الشابين حتى صباح اليوم الاحد , حيث تم اطلاق سراح السيدة بشروط مقيدة وحبس منزلي لمدة 4 ايام .