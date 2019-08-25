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الطيبة:اعتقال سيدة(75عاماً)وابنها وحفيدها بشبهة حيازة السلاح والمخدرات والاعتداء على الشرطة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة سيدة تبلغ من العمر (75 عاماً) وابنها(44عاماً)وحفيدها(24عاماً) من مدينة الطيبة , بشبهة حيازة الاسلحة والمخدرات والاعتداء على الشرطة .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة :" ضمن نشاط شرطوي في مدينة الطيبة وصلت الشرطة للتفتيش في احد المنازل , خلال التفتيش عثر رجال الشرطة على مسدس و200 رصاصة ومخدرات من نوع الحشيش , 3 مشتبهين تواجدوا في المنزل عارضو عمل الشرطة وقام بمهاجمة افراد الشرطة , في نهاية التفتيش تم اعتقال سيدة وابنها وحفيدها".

يوم الخميس الماضي مددت المحكمة اعتقال الشابين حتى صباح اليوم الاحد , حيث تم اطلاق سراح السيدة بشروط مقيدة وحبس منزلي لمدة 4 ايام .




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