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رسميًا.. ميسي خارج مواجهة ريال بيتيس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ريال بيتيس، غدًا الأحد، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة، استبعاد ليونيل ميسي قائد البارسا، والذي لم يتعاف بشكل نهائي من إصابته، وغاب عن المران الأخير للفريق مساء اليوم.
واستبعد فالفيردي، موسى واجي وتوديبو لأسباب فنية، وضم آرثر ميلو وأرتورو فيدال.
وكان برشلونة حامل اللقب، قد استهل مشواره في الليجا بالخسارة بهدف دون رد أمام أتلتيك بيلباو.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: 
تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، رافينيا، لينجليت، جريزمان، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، فيدال، أومتيتي، جونيور، إيناكي بينا، كارليس بيريز، أنسو فاتي.
رسميًا.. ميسي خارج مواجهة ريال بيتيس




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