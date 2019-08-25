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احذر مياه الشرب المعبأة بزجاجات البلاستيك.. دراسة تشرح 2019-08-24 | 20:18:59 أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تشكل خطرا...

خطر السجائر الإلكترونية مستمر..أميركا تعلن أول حالة وفاة 2019-08-24 | 12:45:23 أعلنت سلطات الصحة الأميركية السبت، تسجيل أول حالة وفاة وسط موجة من أمراض الرئة...

بلغت الأربعين.. تعديلات يجب أن تدخلها على صحتك 2019-08-23 | 13:28:46 عند بلوغك منتصف العمر، يستجيب جسمك بطرق جديدة غير مُتوقّعة، ويعد هذا الأمر دليلا...

الصحة العالمية تحسم خطورة البلاستيك في مياه الشرب 2019-08-23 | 11:30:33 قالت منظمة الصحة العالمية إن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تمثل خطرا...

مفاهيم خاطئة .. أطعمة "صحية" تضر أكثر مما تنفع! 2019-08-23 | 09:28:30 يحذر علماء في هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من أن تناول الكثير من بذور الكتان،...

هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال 2019-08-22 | 17:52:30 أظهرت دراسة أميريكية حديثة، أن نقص مستويات فيتامين "D" في مرحلة الطفولة المتوسطة،...

اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام 2019-08-22 | 14:03:42 كشف علماء في ألمانيا عن 14 علامة بيولوجية في الدم يمكن التنبؤ من خلالها بالوفاة...

اكتشاف مذهل يحمل الأمل لعلاج مرض لا شفاء منه 2019-08-22 | 11:47:54 قال علماء إنهم اكتشفوا طريقة لإيقاف تراكم البروتين السام في الدماغ، والذي يعد...

حتى "غسيل الصحون".. يمكن أن يطيل العمر 2019-08-22 | 10:41:49 دعمت دراسة حديثة مثلا يقول "في الحركة بركة" وكشفت أنه يمكن للبالغين من كبار السن...