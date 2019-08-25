تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-25 13:16:24 318 الف طالب يفتتحون العام الدراسي في لواء الشمال و 6 مدارس جديدة وتعيين 97 مديرا جديدا |  2019-08-25 11:58:55 ضبط مخدرات وذخيرة في مخزن بمدينة كفرقاسم |  2019-08-25 11:56:24 حرق سيارتين في عرب العرامشة والشرطة تحقق |  2019-08-25 11:53:07 العثور على عبوة ناسفة في ساجور واعتقال شاب (24 عاما) |  2019-08-25 11:02:34 العثور على جثة شاب على مدخل بيت لحم الجنوبي |  2019-08-25 11:00:29 اسرائيل تتوقع هجوم ايراني وشيك |  2019-08-25 10:54:34 اعتقال شابين بشبهة اغتصاب فتاة في نتانيا |  2019-08-25 11:00:52 4200 مخالفة سير في حملة قطرية لشرطة المرور |  2019-08-25 09:56:29 رامي مرّة من ترشيحا ل-الصنارة:السلطات الأردنية منعت ابني ابن التاسعة من دخول العقبة بادعاء أنه مطلوب من جهات عليا! |  2019-08-25 09:44:20 الطيبة:اعتقال سيدة(75عاماً)وابنها وحفيدها بشبهة حيازة السلاح والمخدرات والاعتداء على الشرطة |  2019-08-25 09:06:40 رسميًا.. ميسي خارج مواجهة ريال بيتيس |  2019-08-25 08:52:21 موظفو وزارة التعليم يعودون اليوم الاحد لمزاولة عملهم كالمعتاد ‎ |  2019-08-25 09:00:57 توما سليمان:"صوتوا للقائمة المشتركة لكي نحصل على قوة وازنة جماعية قادرة على التأثير وتغيير واقعنا" |  2019-08-25 08:58:17 اصابة شخص في حادث طرق قرب العوجا |  2019-08-25 08:57:08 إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شخص في حادث طرق قرب العوجا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع صباح اليوم الاحد حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع 505 بين مفرق افرايم ومفرق فصايل قرب العوجا .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت مصاب بالاربعينيات من عمره للمستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شخص في حادث طرق قرب العوجا




كلمات متعلقة

اصابة, شخص, في, حادث, طرق, قرب, العوجا,

تابعونــا

318 الف طالب يفتتحون العام الدراسي في لواء الشمال و 6 مدارس جديدة وتعيين 97 مديرا جديدا 318 الف طالب يفتتحون العام الدراسي في لواء الشمال و 6 مدارس جديدة وتعيين 97 مديرا جديدا 2019-08-25 | 13:16:24

عشية افتتاح العام الدراسي 2019 أكدت د.أورنا سمحون المديرة العامة للواء الشمال في...

ضبط مخدرات وذخيرة في مخزن بمدينة كفرقاسم ضبط مخدرات وذخيرة في مخزن بمدينة كفرقاسم 2019-08-25 | 11:58:55

ضمن نشاط الشرطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي ، عثر رجال الشرطة خلال تفتيش في...

حرق سيارتين في عرب العرامشة والشرطة تحقق حرق سيارتين في عرب العرامشة والشرطة تحقق 2019-08-25 | 11:56:24

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

العثور على عبوة ناسفة في ساجور واعتقال شاب (24 عاما) العثور على عبوة ناسفة في ساجور واعتقال شاب (24 عاما) 2019-08-25 | 11:53:07

اعتقلت الشرطة مساء امس شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما بعد العثور على عبوة ناسفة في كرم...

اعتقال شابين بشبهة اغتصاب فتاة في نتانيا اعتقال شابين بشبهة اغتصاب فتاة في نتانيا 2019-08-25 | 10:54:34

جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ يوم الخميس الماضي ان فتاة تعرضت للاغتصاب...

4200 مخالفة سير في حملة قطرية لشرطة المرور 4200 مخالفة سير في حملة قطرية لشرطة المرور 2019-08-25 | 11:00:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور في شرطة...

رامي مرّة من ترشيحا ل-الصنارة:السلطات الأردنية منعت ابني ابن التاسعة من دخول العقبة بادعاء أنه مطلوب من جهات عليا! رامي مرّة من ترشيحا ل-الصنارة:السلطات الأردنية منعت ابني ابن التاسعة من دخول العقبة بادعاء أنه مطلوب من جهات عليا! 2019-08-25 | 09:56:29

"تم منعنا من دخول الاراضي الاردنية على معبر العقبة بادعاء ان ابننا إبن التاسعة...

الطيبة:اعتقال سيدة(75عاماً)وابنها وحفيدها بشبهة حيازة السلاح والمخدرات والاعتداء على الشرطة الطيبة:اعتقال سيدة(75عاماً)وابنها وحفيدها بشبهة حيازة السلاح والمخدرات والاعتداء على الشرطة 2019-08-25 | 09:44:20

اعتقلت الشرطة سيدة تبلغ من العمر (75 عاماً) وابنها(44عاماً)وحفيدها(24عاماً) من مدينة...

موظفو وزارة التعليم يعودون اليوم الاحد لمزاولة عملهم كالمعتاد ‎ موظفو وزارة التعليم يعودون اليوم الاحد لمزاولة عملهم كالمعتاد ‎ 2019-08-25 | 08:52:21

في ختام اتصالات جرت في الساعات الاخيرة بين الهستدروت ونقابة عمال وموظفي الدولة...

توما سليمان:"صوتوا للقائمة المشتركة لكي نحصل على قوة وازنة جماعية قادرة على التأثير وتغيير واقعنا" توما سليمان:"صوتوا للقائمة المشتركة لكي نحصل على قوة وازنة جماعية قادرة على التأثير وتغيير واقعنا" 2019-08-25 | 09:00:57

شاركت النائبة عايدة توما – سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) صباح السبت في لقاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نور وسام محاجنة ام الفحم طفلة مصرع غرق بحيرة طبريا وفاةاعتقال شاب من الطيرة اعمال مشينة القيام في كفار سابا الشرطة اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل حريق منطقة حرشية سنان ابو اطفاء قرية عمكا اطفاء اشجار اعشاب انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية حمى مالطية ام الفحم اصابة شخصين بكتيريا أغنام حليب أجبان اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة محمد ملحم والد نشأت اطلاق سراح شقيقه حس منزلي 10 ايام بث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتدمحمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون وليد ياسن طمرة قتل اتهام زوجته امنة ياسين مدينة شرطة لائحة التحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجوراصابة متوسطة حادث طرق مسجاف مستشفى رمبام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com