اصابة, شخص, في, حادث, طرق, قرب, العوجا,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت مصاب بالاربعينيات من عمره للمستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

وقع صباح اليوم الاحد حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع 505 بين مفرق افرايم ومفرق فصايل قرب العوجا .

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