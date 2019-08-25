تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-25 13:16:24 318 الف طالب يفتتحون العام الدراسي في لواء الشمال و 6 مدارس جديدة وتعيين 97 مديرا جديدا |  2019-08-25 11:58:55 ضبط مخدرات وذخيرة في مخزن بمدينة كفرقاسم |  2019-08-25 11:56:24 حرق سيارتين في عرب العرامشة والشرطة تحقق |  2019-08-25 11:53:07 العثور على عبوة ناسفة في ساجور واعتقال شاب (24 عاما) |  2019-08-25 11:02:34 العثور على جثة شاب على مدخل بيت لحم الجنوبي |  2019-08-25 11:00:29 اسرائيل تتوقع هجوم ايراني وشيك |  2019-08-25 10:54:34 اعتقال شابين بشبهة اغتصاب فتاة في نتانيا |  2019-08-25 11:00:52 4200 مخالفة سير في حملة قطرية لشرطة المرور |  2019-08-25 09:56:29 رامي مرّة من ترشيحا ل-الصنارة:السلطات الأردنية منعت ابني ابن التاسعة من دخول العقبة بادعاء أنه مطلوب من جهات عليا! |  2019-08-25 09:44:20 الطيبة:اعتقال سيدة(75عاماً)وابنها وحفيدها بشبهة حيازة السلاح والمخدرات والاعتداء على الشرطة |  2019-08-25 09:06:40 رسميًا.. ميسي خارج مواجهة ريال بيتيس |  2019-08-25 08:52:21 موظفو وزارة التعليم يعودون اليوم الاحد لمزاولة عملهم كالمعتاد ‎ |  2019-08-25 09:00:57 توما سليمان:"صوتوا للقائمة المشتركة لكي نحصل على قوة وازنة جماعية قادرة على التأثير وتغيير واقعنا" |  2019-08-25 08:58:17 اصابة شخص في حادث طرق قرب العوجا |  2019-08-25 08:57:08 إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأن حكومته مستعدة لأي سيناريو.


وكتب نتانياهو حسابه الرسمي على "تويتر" " استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير".

وأضاف نتانياهو "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.

وشنت اسرائيل مئات الغارات في سوريا منذ بدء النزاع هناك عام 2011 معظمها على ضد أهداف ايرانية وأخرى لميليشيات حزب الله اللبناني .
إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية




كلمات متعلقة

إسرائيل:, مستعدون, لأي, سيناريو, بعد, قصف, الأهداف, الإيرانية,

تابعونــا

اسرائيل تتوقع هجوم ايراني وشيك اسرائيل تتوقع هجوم ايراني وشيك 2019-08-25 | 11:00:29

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أهداف إيرانية على الأراضي السورية الليلة...

"ناسا" تحقق في "أول جريمة بشرية في الفضاء" "ناسا" تحقق في "أول جريمة بشرية في الفضاء" 2019-08-25 | 06:49:15

تجري إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تحقيقا حول مزاعم جريمة مرتكبة من قبل...

رشيدة طليب: ترامب يهاجمنا لأنه "يخافنا" رشيدة طليب: ترامب يهاجمنا لأنه "يخافنا" 2019-08-25 | 06:44:04

قالت النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، إن الرئيس...

الجيش الاسرائيلي يقصف اهدافا في دمشق ويعلن عن احباط هجوم ايراني الجيش الاسرائيلي يقصف اهدافا في دمشق ويعلن عن احباط هجوم ايراني 2019-08-25 | 06:41:30

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة...

انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة بين أنقرة وواشنطن في سوريا انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة بين أنقرة وواشنطن في سوريا 2019-08-24 | 19:29:25

اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم أن مركز العمليات المشتركة مع واشنطن...

الولايات المتحدة: الحرارة سبب انفجارات بغداد الولايات المتحدة: الحرارة سبب انفجارات بغداد 2019-08-24 | 15:22:04

أوضح مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، أن"الانفجارات في العراق قد تكون بسبب حرارة...

ويجن: سفارة بريطانيا ستعمل على خدمة المجتمع العربي في البلاد ويجن: سفارة بريطانيا ستعمل على خدمة المجتمع العربي في البلاد 2019-08-24 | 12:37:20

أعلن السفير البريطاني لدى اسرائيل نيل ويچَن ان سفارة بلاده ستعمل على خدمة المجتمع...

المالكي يتوعد: العراق سيرد بالقوة على إسرائيل المالكي يتوعد: العراق سيرد بالقوة على إسرائيل 2019-08-23 | 21:09:46

قال رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إن العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع...

أوباما وميشيل في أول فيلم من إنتاجهما أوباما وميشيل في أول فيلم من إنتاجهما 2019-08-23 | 21:08:09

سجل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أول ظهور لهما في هوليوود،...

دار الإفتاء المصرية تحدد شرطا وحيدا يجعل التاتو حلالاً دار الإفتاء المصرية تحدد شرطا وحيدا يجعل التاتو حلالاً 2019-08-23 | 21:01:30

أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر الشيخ أحمد وسام، بجواز رسم الـ"تاتو" (الوشم)،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية اتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلاختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية سعيد نفاع نقل سجن عكا الافراج عنه عشية ابو معروف عائلة عضو كنيست سابق اطلاق نار الناصرة اصابات 3 اشخاص حي الشرقي شارع اكسال الشرطة اعتقال مشتبه مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاقنبلة قديمة عهد جيش مخلفات الجيش مدينة عرابة شرطة مواطن ارض شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق خميس الاسرار كنائس شفاعمرو مشاركة واسعة قداس احتفالي عشية عيد الفصح ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com