موظفو, وزارة, التعليم, يعودون, اليوم, الاحد, لمزاولة, عملهم, كالمعتاد, ‎,

في ختام اتصالات جرت في الساعات الاخيرة بين الهستدروت ونقابة عمال وموظفي الدولة وبين لجنة العاملين في جهاز التعليم وبين مسؤولين في وزارة التعليم وقسم الاجور في وزارة المالية ومفوضية خدمات الدولة، تم الاتفاق انه ابتداء من اليوم الاحد ستعود كافة الاطراف الى طاولة المفاوضات بهدف التوصل الى تفاهمات تنهي الخلافات القائمة بين الاطراف وحل الأزمة المتعلقة بشروط عمل الموظفين في وزارة التعليم.

وبناء على ذلك سيعود موظفو وزارة التعليم لمزاولة عملهم كالمعتاد يشار الى ان الحديث يدور حول الموظفين الذين هم ليسوا جزء من طواقم التربية والتعليم في جهاز التعليم ورياض الأطفال.