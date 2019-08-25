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الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي



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اليوم الاحد يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي




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