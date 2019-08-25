راموس:, نيمار, من, أفضل, 3, لاعبين, في, العالم,

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سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن نجوم مانشستر يونايتد اقتحموا الصراع...
يسعى ريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في...
اعترف نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإعجابه بإنجازات قائد ونجم...
ساهم نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الجمعة، في جهود التوعية بقضايا...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد في مفاوضات رحيل البرازيلي نيمار...
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكن القدم، اليوم ، رسميا عن توقيع لاعبه، أليكس...
قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إن المنافسة مع ليونيل ميسي، مهاجم...
نفى باريس سان جيرمان، تعرضه لأي ضغوط، لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا...
لم ينجح مسؤولو ريال مدريد الإسباني في إغراء نادي باريس سان جيرمان وإقناعه بالتخلي...