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راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إنه يجب التعلم من لقاء بلد الوليد، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار الجولة الثانية من عمر الليجا.

وأضاف راموس عقب اللقاء "أعتقد أن استعادة أفضل مستويات لاعبين مهمين أمثال جاريث بيل وخاميس رودريجيز، دائمًا ما يكون أمرا إيجابيا بالنسبة للفريق، هناك منافسة قوية وستكون في صالح الملكي".
وحول الشائعات التي أثيرت حول ضم نيمار، أوضح "هو ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم ولكن الحديث حول لاعبين ليسوا في قائمة الفريق أراه قلة احترام بعض الشيء لهذه القائمة".
وعبّر راموس عن حزنه لعدم التمكن من إرضاء الجماهير وإسعادهم خلال المباراة الأولى للفريق على ملعب سانتياجو برنابيو.
وأوضح أن الكثير من الجماهير كانت تطمح في فوز الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية ولهذا يشعر بالأسف.
وأخيرا تحدث راموس حول مستقبل الحارس نافاس قائلًا "هو أحد أفضل الحراس في العالم. أعلم أن هذا الموقف سيكون معقدا بالنسبة لزيدان ولكننا نمتلك حارسين كبار".
راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم




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