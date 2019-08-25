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تجري إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تحقيقا حول مزاعم جريمة مرتكبة من قبل...
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة...
اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم أن مركز العمليات المشتركة مع واشنطن...
أوضح مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، أن"الانفجارات في العراق قد تكون بسبب حرارة...
أعلن السفير البريطاني لدى اسرائيل نيل ويچَن ان سفارة بلاده ستعمل على خدمة المجتمع...
قال رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إن العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع...
سجل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أول ظهور لهما في هوليوود،...
أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر الشيخ أحمد وسام، بجواز رسم الـ"تاتو" (الوشم)،...
أعلنت الأمم المتحدة أن 54 شخصا لقوا مصرعهم وتضرر نحو 194 ألفا جراء الفيضانات في...
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائه نظيره اللبناني، جبران...