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الجيش الاسرائيلي يقصف اهدافا في دمشق ويعلن عن احباط هجوم ايراني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء  السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني" وحلفاؤه ضد إسرائيل.


وكانت طائرات   أغارت على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق.

وأفاد الجيش  أن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وقوات شيعية خططت خلال الايام الاخيرة على تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقًا من الأراضي السورية.

وأوضح أن ‏⁧الحديث عن عملية كان مخططًا فيها لاطلاق عدد من الحوامات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

الجيش الاسرائيلي يقصف اهدافا في دمشق ويعلن عن احباط هجوم ايراني




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