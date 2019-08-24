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اصابتان في حادث طرق قرب مفرق ساجور



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وقع مساء اليوم السبت حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع رقم 85 قرب مفرق ساجور .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شخصين اصيبا بجراح متوسطة الى المستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





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