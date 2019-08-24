اصابتان, في, حادث, طرق, قرب, مفرق, ساجور,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شخصين اصيبا بجراح متوسطة الى المستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شخصين اصيبا بجراح متوسطة الى المستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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