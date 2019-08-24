تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-24 21:37:14 اصابتان في حادث طرق قرب مفرق ساجور |  2019-08-24 21:34:38 انطلاقة قوية للقائمة المشتركة من مهرجان كفرياسيف الافتتاحي للحملة الانتخابية |  2019-08-24 20:18:59 احذر مياه الشرب المعبأة بزجاجات البلاستيك.. دراسة تشرح |  2019-08-24 20:16:20 كريستال بالاس يغتال مانشستر يونايتد في أولد ترافورد |  2019-08-24 20:13:25 القائمة المشتركة تلتقي مع مجموعة الأكاديميين وتعلن انطلاق الإطار الاستشاري المهني للقائمة |  2019-08-24 19:29:25 انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة بين أنقرة وواشنطن في سوريا |  2019-08-24 18:55:28 طعن سيدة في شفاعمرو وحالتها متوسطة |  2019-08-24 18:53:10 الأب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم في كفركنا يوزع منحًا تعليمية |  2019-08-24 15:22:04 الولايات المتحدة: الحرارة سبب انفجارات بغداد |  2019-08-24 15:16:50 مطبخ هسا باقة يتبرع ب ٢٠٠ وجبة عن روح اية نعامنه |  2019-08-24 12:46:57 رد فعل كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها |  2019-08-24 12:45:23 خطر السجائر الإلكترونية مستمر..أميركا تعلن أول حالة وفاة |  2019-08-24 12:43:59 نجوم مانشستر يونايتد يدعمون راشفورد ضد بوجبا |  2019-08-24 12:42:26 ايران: جميع المطارات السعودية في مرمى الصواريخ |  2019-08-24 12:37:20 ويجن: سفارة بريطانيا ستعمل على خدمة المجتمع العربي في البلاد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انطلاقة قوية للقائمة المشتركة من مهرجان كفرياسيف الافتتاحي للحملة الانتخابية



  |     |   اضافة تعليق



بأجواء حماسية افتتحت القائمة المشتركة مساء أمس الجمعة مهرجان الانطلاق في الحملة الانتخابية في الجليل، وقد غصّت ساحة أول ايار في كفرياسيف بالجماهير التي توافدت من مختلف البلدات العربية في الجليل، وفي خضم الأغاني الوطنية الهادفة لمرسيل خليفة وجوليا بطرس وتامر نفار التي صدحت في أجواء المهرجان عبر مكبرات الصوت، افتتح المهرجان ابن كفرياسيف الشيخ فاروق صفية بكلمة افتتاحية قصيرة قال فيها: "هذه الأرض المباركة التي ورثناها عن الآباء والأجداد، نصونها ونحفظها ونورثها للأبناء، ونحن في كفرياسيف نعتز ببلدنا القلعة الوطنية، نبراسا ومنارة ثقافية وسياسية، يهتدي بها المناضلون والمكافحون، نخلِّد ميزاتها الكفاحية منذ عشرات السنين، ونفتخر اليوم أن تنطلق الحملة الانتخابية من ساحة أول ايار، ساحة العين".

*رئيس مجلس كفرياسيف شادي شويري: نعدكم برفع نسبة التصويت إلى 70% على الأقل، 90% منها للقائمة المشتركة*

رئيس مجلس كفرياسيف المحلي المحامي شادي شويري القى كلمة البلد المضيف رحّب بالحشود، وبقيادات الأحزاب المشاركة، وقال: "المجتمع العربي سيمرّ في هذه الانتخابات بامتحان صعب، أن نكون أو لا نكون، فالحلول هذه المرّة بأيدينا، ونحن قادرون فعليا على إسقاط اليمين الفاشي، فإذا حصلت القائمة المشتركة على 65% من الأصوات، فستصل المشتركة ببساطة إلى قوة تمكننا من توجيه ضربة جديّة لليمين العنصري وإسقاطه إلى غير رجعة، ونحن في كفرياسيف نعدكم برفع نسبة التصويت إلى 70% على الأقل 90% منها للقائمة المشتركة".

وحول الأجواء الانتخابية في الشارع العربي قال شويري: "في ظل الظروف السياسية الخطيرة التي نعيشها، هل علينا أن نتخلّف عن هذه المعركة مع اليمين؟!، وهل نصغي لدعاوى اليأس والتيئيس التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟!، لا وألف لا، لا مجال للتأتأة هذه المرّة تحت أي حجة بل سنكون على قدر من المسؤولية، وسننزل بكثافة إلى صناديق الاقتراع".

*الشيخ منصور عباس: لن نسمح بعد اليوم أن ينال أحد من وحدتنا*
المرشّح الثالث في القائمة المشتركة الشيخ منصور عباس قدّم في كلمته تحية للبلد المحتضن لمهرجان انطلاقة الحملة الانتخابي قائلا: "كفرياسيف التي تجسِّد القائمة المشتركة بأهلها وناسها وتنوُّعها وبمكانتها في مجتمعنا العربي وفي جليلنا الغربي".
وأضاف منصور: "قيل لنا أنكم لن تستطيعوا هذه المرّة أن تتاجروا بالوحدة وبمفهوم المشتركة لأنه استُنفِذ ولن يجديكم ذلك نفعا في هذه المرحلة، وشهِدنا الهجوم والتحريض على منصات التواصل الاجتماعي على القائمة المشتركة وما تمثِّله.. وهنا أريد أن أؤكد المرة تلو الأخرى وقوفنا سوية مع بعضنا البعض من جديد، هنا على منصة الأول من أيار وفي ساحة الأول من أيار لِنُجسِّد مصيرنا الواحد المشترك ورغبتنا في حماية أبنائنا ومجتمعنا وسوف لن نسمح بعد اليوم أن ينال أحد من وحدتنا والتحامنا كأبناء مجتمع فلسطيني واحد، سواء بهدف زيادة تمثيلنا في الكنيست، أو بهدف حماية مجامعنا وسلمنا الأهلي لنعيش آمنين مطمئنين في بلادنا".

*المرشحة سندس صالح: القائمة المشتركة هي الصوت اليساري الديمقراطي الحر الوحيد*
المرشحة عن الحركة العربية لتغييرفي القائمة المشتركة، السيدة سندس صالح فقالت في كلمتها: "نحن اليوم على مفترق سياسي خطير، فالانتخابات القريبة تبدو وكأنها بين اليسار واليمين، بين القوى الديمقراطية الحقيقية، وبين اليمين الذي يسعى لبناء ابرتهايد في هذه الدولة لتثبيت النظام العنصري واليمين الفاشي، لذلك، هنا دورنا كقائمة مشتركة في غياب اليسار الحقيقي لنقنع الشارع بأننا اليسار الحقيقي ولا يسار غيرنا في هذه البلاد، وقد أثبتنا ببرنامجنا السياسي والاجتماعي أن القائمة المشتركة هي الصوت اليساري الديمقراطي الحر الوحيد في المنظومة السياسية في اسرائيل، لذلك ستكون القائمة المشتركة هي التي ستحسم وتبني الخارطة السياسية للمرحلة القادمة".

*النائبة هبة يزبك: القائمة المشتركة بكل مركباتها تمثِّل كل مجتمعنا*
أما النائبة د. هبة يزبك، المرشحة عن التجمع في قائمة المشتركة، فقالت في كلمتها: "مشروعنا ينطق بهموم وقضايا مجتمعنا الحقيقية، مشروع يستطيع بإمكان كل فرد من خلاله في مجتمعنا أن يقول، بان هذه القائمة تمثله بأطيافها ومركباتها جميعا وتمثل كل مجتمعنا، قائمة تضع العدالة الاجتماعية والسياسية في صلب برنامجها ومشروعها البرلماني، هي قائمة بالضرورة تخيف ليس فقط المؤسسة الحاكمة، بل تخيف أيضا كل من يحاول المسّ بوحدة شعبنا".
وأضافت يزبك: "دولة تعتمد على الاحتلال والاستيطان وتمارس سياسة التمييز والاضطهاد والقهر لا يمكنها أن تقبل بأن يكون للقائمة المشتركة حيّزا في هذا المكان، وردا على ذلك، نحن لسنا بحاجة لأي تصريح لدخول بلداتنا العربية ومخاطبة شعبنا بلغتنا ومصطلحاتنا وبمشروعنا الوطني، هم بحاجة لتصريح منا عندما يريدون الدخول لكفرياسيف والناصرة وغيرها".
*النائبة عايدة توما: امتثلنا لرغبة الجمهور في إعادة تشكيل القائمة المشتركة*
في كلمتها في مهرجان افتتاح الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة قالت النائبة عايدة توما - سليمان، المرشحة عن الجبهة في القائمة المشتركة أن:" قوتنا في القائمة المشتركة هي في تعدديتنا، ومن كون أن كل ناخب وناخبة يستطيع أن يتماهى مع أحد أطياف هذه القائمة ومن هنا تنبع قوتها. فنحن امتثلنا لرغبة الجمهور في إعادة تشكيل القائمة المشتركة، ولكن الأهم امتثالنا للحاجة السياسية الملحة في هذه الانتخابات التي نقف فيها أمام مرحلة مصيرية يتم من خلالها تطبيق ما أسموه بصفقة القرن التي تنفذ على الأرض يوميا من خلال ضم القدس، القضاء على قضية اللاجئين وسن قانون القومية الأبارتهايدي".

وأضافت: "بالأمس نظرت المحكمة العليا في الاستئناف على عدم شطب القائمة المشتركة من قبل لجنة الانتخابات والذي قدمه اوباش كهانا الذين لم يعجبهم بأنه لنا الحق في خوض الانتخابات. ولكن الأهم من ذلك هو انضمام الليكود للكاهانيين بأمر من نتنياهو الذي يقول بشكل جهوري بأنه لا يريد أي عربي في الكنيست، مما يعني في بعده الاستراتيجي تنفيذ نظام الأبارتهايد على الساحة السياسية وفصلنا عن المعادلة بشكل كامل، وفي بعده القريب يدل على خوف الليكود من حسمنا للمعركة الانتخابية ومن كل صوت عربي قادر على تغيير المعادلة واقصاء الحزب الحاكم عن عرشه. نحن نعد الجمهور بشيء واحد، وهو بأن نحمل الهم وأن ننتزع كل حقوقنا من خلال النضال الشعبي والبرلماني وفي كل الميادين المتاحة التي نتواجد بها".


*النائب عوفر كسيف: كل من يريد أن يعيش في مجتمع ديمقراطي متساوٍ عليه التصويت للقائمة المشتركة*

"وصلتُ إلى هنا من مظاهرتين شاركت بهما خلال اليوم في العيساوية والشيخ جراح. في المظاهرتين احتججنا على الاحتلال وجرائمه في المناطق المحتلة وغزة المحاصرة، ولكن في الفترة الأخيرة هنالك مضايقات متزايدة لسكان القدس المحتلة في العيساوية، سلوان، الشيخ جراح، صور باهر وغيرها من المناطق.
الذي يحدث في المناطق المحتلة في الفترة الأخيرة هي عملية تطهير عرقي، ونحن ملزمون بالنضال ضد هذا التطهير الذي يتعارض مع قيمنا الإنسانية. لا تحتاج لأن تكون عربي فلسطيني لمعارضة هذا الاضطهاد، بل يكفي أن تكون انسانًا مع ضمير لكي لا تقف جانبًا وتنظر لهذه الممارسات التنكيلية المستمرة بشكل يومي والتي تؤدي الى إراقة الدماء.
التطهير العرقي في المناطق المحتلة يدخل شيئًا فشيئًا إلى داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية، حيث أنه لم يكن يومًا خطابًا عنصريًا كالذي نسمعه اليوم والذي يحرض على المواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل ويحاول تنحيتهم وجعلهم غير شرعيين.
لذلك، فالقائمة المشتركة بجميع مركباتها هي القائمة الديمقراطية الوحيدة التي تسعى لتعزيز المصلحة الجماعية لكل المواطنين بدون أي استثناء. وكل من يريد أن يعيش في مجتمع ديمقراطي، متساوٍ، خال من العنصرية والاحتلال عليه الذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت للقائمة المشتركة.

*رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة: هناك من اتهمنا بسياسة الرد بدلا من سياسة المبادرة وها نحن نبادر*
افتتح النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة خطابه بالحديث عن الضجة الاعلامية الكبيرة التي حصلت بعد لقائه الاخير في صحيفة يديعوت احرونوت وقال:" وضعنا برنامجنا للرأي العام الاسرائيلي القطري وبرهنا للجميع زيف ما يعرف بالمركز يسار الصهيوني، أنهم هم الرافضون للسلام والديمقراطية والعدل الاجتماعي."

وضعنا المعادلة بشكلها الصحيح وباتت اوضح لكل الناس، أردنا ان نكون مبادرين، هناك من اتهمنا بسياسة الرد بدل من سياسة المبادرة، ها نحن نبادر، وضعنا جدول الاعمال وهم يردون، من نتنياهو الى "كحول لافان"، ميرتس، عمير بيرتس وغيرهم، كل الخارطة السياسية تناقش طرحنا، القائمة المشتركة في صلب النقاش وهذا ما يليق بها.
وأسهب النائب عودة بالحديث عن تفاقم العنصرية في ظل حكومة اليمين المتطرف، واشاد عودة بممثلي القائمة المشتركة مقارنة بباقي النواب من الاحزاب الصهيونية.
وشدد عودة على انه: "مهما كانت هناك نجاحات فردية كبيرة لأفراد من المجتمع العربي في التعليم العالي والشركات المختلفة فهذا لن يكفل حمايتهم امام تصاعد الفاشية، لذلك نحن بحاجة الى عمل سياسي جماعي لتغيير الاجواء السياسية في البلاد أيضًا ليحمي الانجازات الفردية لأبنائنا وبناتنا، نحن نتحدث عن السياسة لأنها مهمة للبعد الجماعي وأيضًا لحماية الانجازات الفردية من غول العنصرية المتصاعدة".





كلمات متعلقة

انطلاقة, قوية, للقائمة, المشتركة, من, مهرجان, كفرياسيف, الافتتاحي, للحملة, الانتخابية,

تابعونــا

اصابتان في حادث طرق قرب مفرق ساجور اصابتان في حادث طرق قرب مفرق ساجور 2019-08-24 | 21:37:14

وقع مساء اليوم السبت حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع رقم 85 قرب مفرق ساجور...

القائمة المشتركة تلتقي مع مجموعة الأكاديميين وتعلن انطلاق الإطار الاستشاري المهني للقائمة القائمة المشتركة تلتقي مع مجموعة الأكاديميين وتعلن انطلاق الإطار الاستشاري المهني للقائمة 2019-08-24 | 20:13:25

انعقد، اليوم السبت في مدينة الناصرة، اجتماع كبير للقائمة المشتركة مع العشرات من...

طعن سيدة في شفاعمرو وحالتها متوسطة طعن سيدة في شفاعمرو وحالتها متوسطة 2019-08-24 | 18:55:28

تعرضت سيدة مساء اليوم السبت في بيتها في حي الميدان بمدينة شفاعمرو ووصفت حالتها...

الأب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم في كفركنا يوزع منحًا تعليمية الأب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم في كفركنا يوزع منحًا تعليمية 2019-08-24 | 18:53:10

عشية افتتاح السنة الدراسية، قام الأب د.سيمون خوري كاهن رعية الروم في كفركنا، ...

مطبخ هسا باقة يتبرع ب ٢٠٠ وجبة عن روح اية نعامنه مطبخ هسا باقة يتبرع ب ٢٠٠ وجبة عن روح اية نعامنه 2019-08-24 | 15:16:50

افاد مراسل الصنارة نت مطبخ هسا باقة يتبرع ب ٢٠٠ وجبة عن روح اية نعامنه، حيث قال...

ايران: جميع المطارات السعودية في مرمى الصواريخ ايران: جميع المطارات السعودية في مرمى الصواريخ 2019-08-24 | 12:42:26

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسي سلامي، إن "المنشآت النفطية والمطارات...

العثور على جثة رجل في ورشة بناء في عبلين العثور على جثة رجل في ورشة بناء في عبلين 2019-08-24 | 10:35:30

عثر صباح اليوم السبت على جثة رجل يبلغ من العمر 49 عاماً في ورشة بناء ببلدة عبلين...

وفاة الفتى جمعة فايز نعيم من ابو سنان بظروف تراجيدية وفاة الفتى جمعة فايز نعيم من ابو سنان بظروف تراجيدية 2019-08-24 | 07:00:07

فجعت بلدة ابو سنان مساء الجمعة بوفاة الفتى جمعة فايز نعيم من ابو سنان بظروف...

الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-08-24 | 07:00:22

اليوم السبت يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة...

رفض طلب تجميد امر هدم منزل عائلة جولاني من عارة رفض طلب تجميد امر هدم منزل عائلة جولاني من عارة 2019-08-24 | 07:00:05

تعيش عائلة جولاني في قرية عارة بحالة من القلق والخوف بعد قرار المحكمة برفضها طلب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب الشيخ موفق طريف مسطحات قرانا بلده درزية جديدة قرب طبريا اسراء عابد زيارتها المستشفى بوريا السماح لوالدتها الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي كفر مندا بلدة غدا الثلاثاء حسم هوية الرئيس دهمش تبرئة مواطن قيس ناصر محامي بناء غير مرخصبيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية اللجنة الشعبية الجديدة المكر تظاهرة رفع شعارات طنطور لنا مخطط رفض محمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام بقايا جثة اشلاء حرش منطقة وعر جبل الجليل الاعلى الشرطة تشخيص هوية الجثة سبب الوفاةاطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة تشهر اسلامها تتزوج تركي مسلم كفر قاسم شابة مسجد عمر بن الخطاب الشيخ كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com