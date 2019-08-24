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احذر مياه الشرب المعبأة بزجاجات البلاستيك.. دراسة تشرح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تشكل خطرا محدودا على صحة الإنسان، حيث أشارت المنظمة في تقرير لها أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث من أجل تطمين المستهلكين، بحسب ما نشره موقع "الأمم المتحدة".


في التفاصيل، أثارت دراسات على جزيئات رصدت في مياه الصنابير والمياه المعبأة مخاوف المستهلكين، إلا أن البيانات المحدودة المتاحة تبدو مطمئنة وفقا لأول تقرير تصدره المنظمة الدولية عن المخاطر الصحية المرتبطة بتناول الطعام والشراب.

كما أشارت منظمة الصحة أن الدراسات المتاحة حاليا عن مدى سمية جزيئات البلاستيك محدودة، موضحة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لحسم بعض القضايا.

يذكر أن الخبراء الذين وضعوا هذا التقرير قالوا إنه على الرغم من أوجه القصور فيه، إلا أنهم عملوا على أساس أسوأ الفرضيات، ويثقون بأن خطر دخول البلاستيك إلى مياه الشرب سيظل محدودا إذا تغيرت بعض البيانات.
احذر مياه الشرب المعبأة بزجاجات البلاستيك.. دراسة تشرح




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