كريستال, بالاس, يغتال, مانشستر, يونايتد, في, أولد, ترافورد,

سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

تقدم الضيوف بهدف جوردان آيو بالدقيقة 32، وتعادل دانييل جيمس لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، قبل أن يسجل فان أنهولت هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 93.واصل المانيو نزيف النقاط بعد تعادله الجولة الماضية مع وولفرهامبتون بنتيجة 1-1، ليتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط لكل منهما في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.اعتمد أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد على خطة 4-2-3-1، وفرض فريقه سيطرة تامة في أول نصف ساعة، لكن دون تنظيم هجومي أو ترابط بين دانييل جيمس ولينجارد وراشفورد مع رأس الحربة أنطوني مارسيال.هدد الشياطين الحمر مرمى منافسهم أكثر من مرة بـ3 ركلات حرة لراشفورد وبول بوجبا ورأسية لماكتوميناي ذهبت جمعيها فوق العارضة، بينما أهدر جيمس الفرصة الأخطر بتسديد الكرة في جسد فيسنتي جوياتا حارس مرمى كريستال بالاس.أما الضيوف، فإن مدربهم المخضرم، روي هودسون أجاد تنظيم صفوفه دفاعيا معتمدا على خطة 4-3-3، لكنه اختفى هجوميا متأثرا بقلة الحيلة في تجاوز منتصف الملعب، لذا كان الثلاثي الهجومي ويلفريد زاها وجوفري شلوب وجوردان آيو بلا بصمة.ومن خطأ دفاعي ساذج، أخطأ فيكتور لينديلوف في التعامل مع كرة طولية لعبها حارس مرمى كريستال بالاس، لينفرد أيو بالمرمى، ويسجل بسهولة في شباك دي خيا، ليتقدم الفريق اللندني عكس سير اللعب.