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القائمة المشتركة تلتقي مع مجموعة الأكاديميين وتعلن انطلاق الإطار الاستشاري المهني للقائمة



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انعقد، اليوم السبت في مدينة الناصرة، اجتماع كبير للقائمة المشتركة مع العشرات من الشخصيات الأكاديمية والعلمية ذوي الاختصاص في المجالات المختلفة في المجتمع العربي، وذلك بناء على مبادرة القائمة المشتركة انطلاقًا من استشعارها لأهمية الحوار والتنسيق والتعاون مع أوسع شريحة من المثقفين والمثقفات وأصحاب الخبرات المهنية والتخصصات العلمية، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الكوادر المهنية والعلمية وفريق العمل البرلماني للقائمة المشتركة.   افتتح اللقاء بكلمات ترحيبية من نواب القائمة المشتركة، مؤكدين أهمية مأسسة هذا اللقاء وتفعيله بشكل دائم.   بدورهم وعبر عشرات المداخلات قدم المشاركون طروحات وأفكارًا متعددة في القضايا السياسية والاجتماعية والانتخابية. وخلال حديثهم أثنى جميع الحضور على المبادرة، وأكدوا ضرورة استمرارها، واستعدادهم للمساهمة فيها، ووضع التصورات المكتملة لتفعيل هذا الإطار الجامع بشراكة مع القائمة المشتركة.   وقد خلص الاجتماع إلى التوصيات التالية:١) استمرار هذا اللقاء بشكل دوري كإطار عام استشاري ومهني، إلى جانب نواب القائمة المشتركة.  ٢) تشكيل لجنة مشتركة مؤقتة تعمل على وضع التصورات التفصيلية لتفعيل الإطار العام، وما يتفرع عنه من لجان فرعية وفرق عمل متخصصة.  ٣) تنسيق عمل هذا الإطار واللجان المنبثقة عنه مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، وتشبيك عمل اللجان المهنية الفرعية فيها.٤) التنسيق والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية.٥)التأكيد أن مجموعات العمل مفتوحة أمام جميع المعنيين في المشاركة والتعاون. والتأكيد أن القائمة المشتركة ستتوجه من جديد لتوسيع دائرة المشاركين في المجموعة الاستشارية المهنية.٦) التأكيد على ضرورة العمل على مأسسة الإطار وفق رؤية واضحة تلبي تطلعات المجتمع العربي والهيئات الوطنية الوحدوية.٧) الدعوة لعقد اجتماع آخر قريب، في منطقة النقب خلال الأسبوع القريب.٨) تكليف الفريق البرلماني د. منصور عباس، د. يوسف جبارين، د. امطانس شحادة والمحامي أسامة السعدي، بمتابعة تفعيل المبادرة، واستكمال اللجنة المشتركة لوضع التصورات النهائية والعملية لبناء الإطار الاستشاري المهني للقائمة المشتركة.




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