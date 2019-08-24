انطلاق, عمل, مركز, العمليات, المشتركة, بين, أنقرة, وواشنطن, في, سوريا,

اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم أن مركز العمليات المشتركة مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في إدلب شمال غربي سوريا، بدأ عملياته بشكل كامل. بحسب ما أعلنته وكالة الأناضول. وفي الإطار ذاته، تعهدت قوات سوريا الديموقراطية ببذل كافة الجهود لإنجاح مساعي أنقرة وواشنطن، بشأن إقامة هذا المنطقة الآمنة" على طول الحدود مع تركيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد بشن عملية عسكرية في منطقي منبج وشرق الفرات بسوريا، ستكون الثالثة للقوات التركية في البلد العربي، وتتحدث أنقرة عن ضرورة منع إنشاء "ممر إرهابي" على الحدود السورية في إشارة إلى المسلحين الأكراد من وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها حليفة لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والتي مثلت حليفا للولايات المتحدة في حربها على "داعش".