تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-24 21:37:14 اصابتان في حادث طرق قرب مفرق ساجور |  2019-08-24 21:34:38 انطلاقة قوية للقائمة المشتركة من مهرجان كفرياسيف الافتتاحي للحملة الانتخابية |  2019-08-24 20:18:59 احذر مياه الشرب المعبأة بزجاجات البلاستيك.. دراسة تشرح |  2019-08-24 20:16:20 كريستال بالاس يغتال مانشستر يونايتد في أولد ترافورد |  2019-08-24 20:13:25 القائمة المشتركة تلتقي مع مجموعة الأكاديميين وتعلن انطلاق الإطار الاستشاري المهني للقائمة |  2019-08-24 19:29:25 انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة بين أنقرة وواشنطن في سوريا |  2019-08-24 18:55:28 طعن سيدة في شفاعمرو وحالتها متوسطة |  2019-08-24 18:53:10 الأب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم في كفركنا يوزع منحًا تعليمية |  2019-08-24 15:22:04 الولايات المتحدة: الحرارة سبب انفجارات بغداد |  2019-08-24 15:16:50 مطبخ هسا باقة يتبرع ب ٢٠٠ وجبة عن روح اية نعامنه |  2019-08-24 12:46:57 رد فعل كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها |  2019-08-24 12:45:23 خطر السجائر الإلكترونية مستمر..أميركا تعلن أول حالة وفاة |  2019-08-24 12:43:59 نجوم مانشستر يونايتد يدعمون راشفورد ضد بوجبا |  2019-08-24 12:42:26 ايران: جميع المطارات السعودية في مرمى الصواريخ |  2019-08-24 12:37:20 ويجن: سفارة بريطانيا ستعمل على خدمة المجتمع العربي في البلاد |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة بين أنقرة وواشنطن في سوريا



  |     |   اضافة تعليق



اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم أن مركز العمليات المشتركة مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في إدلب شمال غربي سوريا، بدأ عملياته بشكل كامل. بحسب ما أعلنته وكالة الأناضول. وفي الإطار ذاته، تعهدت قوات سوريا الديموقراطية ببذل كافة الجهود لإنجاح مساعي أنقرة وواشنطن، بشأن إقامة هذا المنطقة الآمنة" على طول الحدود مع تركيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد بشن عملية عسكرية في منطقي منبج وشرق الفرات بسوريا، ستكون الثالثة للقوات التركية في البلد العربي، وتتحدث أنقرة عن ضرورة منع إنشاء "ممر إرهابي" على الحدود السورية في إشارة إلى المسلحين الأكراد من وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها حليفة لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والتي مثلت حليفا للولايات المتحدة في حربها على "داعش".

 

انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة بين أنقرة وواشنطن في سوريا




كلمات متعلقة

انطلاق, عمل, مركز, العمليات, المشتركة, بين, أنقرة, وواشنطن, في, سوريا,

تابعونــا

الولايات المتحدة: الحرارة سبب انفجارات بغداد الولايات المتحدة: الحرارة سبب انفجارات بغداد 2019-08-24 | 15:22:04

أوضح مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، أن"الانفجارات في العراق قد تكون بسبب حرارة...

ويجن: سفارة بريطانيا ستعمل على خدمة المجتمع العربي في البلاد ويجن: سفارة بريطانيا ستعمل على خدمة المجتمع العربي في البلاد 2019-08-24 | 12:37:20

أعلن السفير البريطاني لدى اسرائيل نيل ويچَن ان سفارة بلاده ستعمل على خدمة المجتمع...

المالكي يتوعد: العراق سيرد بالقوة على إسرائيل المالكي يتوعد: العراق سيرد بالقوة على إسرائيل 2019-08-23 | 21:09:46

قال رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إن العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع...

أوباما وميشيل في أول فيلم من إنتاجهما أوباما وميشيل في أول فيلم من إنتاجهما 2019-08-23 | 21:08:09

سجل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أول ظهور لهما في هوليوود،...

دار الإفتاء المصرية تحدد شرطا وحيدا يجعل التاتو حلالاً دار الإفتاء المصرية تحدد شرطا وحيدا يجعل التاتو حلالاً 2019-08-23 | 21:01:30

أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر الشيخ أحمد وسام، بجواز رسم الـ"تاتو" (الوشم)،...

الأمم المتحدة: مصرع 54 شخصا وتضرر نحو 200 ألف جراء الفيضانات في السودان الأمم المتحدة: مصرع 54 شخصا وتضرر نحو 200 ألف جراء الفيضانات في السودان 2019-08-23 | 20:58:18

أعلنت الأمم المتحدة أن 54 شخصا لقوا مصرعهم وتضرر نحو 194 ألفا جراء الفيضانات في...

تشاووش أوغلو: لن نقبل أي اتفاق حول موارد شرق المتوسط يستثني تركيا تشاووش أوغلو: لن نقبل أي اتفاق حول موارد شرق المتوسط يستثني تركيا 2019-08-23 | 17:58:39

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائه نظيره اللبناني، جبران...

هنية: الضفة بركان ينفجر في حال تعرضت القدس للعدوان هنية: الضفة بركان ينفجر في حال تعرضت القدس للعدوان 2019-08-23 | 15:32:45

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان" عملية دوليف تقول للاحتلال أن...

العرب يغيبون عن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم العرب يغيبون عن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم 2019-08-23 | 13:30:15

صدر قبل أسبوع التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) لعام 2019 من قبل مؤسسة شانغهاي...

"أمر عسكري" من بوتن للرد على تجربة الصاروخ الأميركي "أمر عسكري" من بوتن للرد على تجربة الصاروخ الأميركي 2019-08-23 | 13:24:32

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الجمعة، الجيش باتخاذ تدابير ردا على الاختبار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةنانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال كلب قرية الجش مصاب داء الكلب وزارة الصحة تحذر المواطنين الشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر قلنسوة مظاهرة رفع شعارات ضد الهدم 11 بيتا جريمة اهالي رفض بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة أشرف برهوم جائزة ممثل مهرجان مالمو سينما عربية ترشيحا جائزة افضل مصادرة كابول غاز تعبئة عبلين محلات غير مرخصة الشرطة قوات خاصة طعن رجل فرار . المشتبه حيفا اصابة شاب شرطة بالغة مستشفى أول فيديو مسرب نمس باب الحارة 8 مسلسل رمضان 2016 مقطع مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق احتراق سيارة ام الفحم الشرطة تحقق اضرار جسيمة مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com