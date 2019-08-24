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طعن سيدة في شفاعمرو وحالتها متوسطة



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تعرضت سيدة مساء اليوم السبت في بيتها في حي الميدان بمدينة شفاعمرو ووصفت حالتها بالمتوسطة.

الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي نقلت المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج.

الشرطة باشرت التحقيق.

طعن سيدة في شفاعمرو وحالتها متوسطة




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