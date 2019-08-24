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الأب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم في كفركنا يوزع منحًا تعليمية



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عشية افتتاح السنة الدراسية، قام الأب د.سيمون خوري كاهن رعية الروم في كفركنا، باليومين الأخيرين بتوزيع منح مالية متواضعة على العائلات المستورة في عدة قرى بالشمال، من مسلمين ومسيحيين، قُدرت بالمئات دعما وتخفيفا لهم في إستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي حديث مع الأب خوري حيث قال: "سوية وكل في مكانه ومكانته وامكانياته نعمل على تهيئة عقول مفكرة تحقق الاهداف وتصل إلى أسمى الغايات وأعلى المراتب وتعي الآخر وتعترف به،نحن في زمان صعب يتطلب ضبط النفس وتحكيم العقل وحسن الاختيار ومواكبة التطور لنيل أفضل الفرص في عالمنا ،الذي تحول إلى قرية كونية تعطي الأفضل للأفضل فسبيلنا الوحيد هو العلم والتعلم لتحقيق الذات وضمان المستقبل لشعبنا".

الأب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم في كفركنا يوزع منحًا تعليمية




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