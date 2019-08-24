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الولايات المتحدة: الحرارة سبب انفجارات بغداد



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أوضح مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، أن"الانفجارات في العراق قد تكون بسبب حرارة الصيف القاسية، وليست بسبب هجمات سلاح الجو الإسرائيلي، والتي تسببت في بعض الانفجارات".

وتأتي أقوال المسؤولين الأمريكيين عقب سلسلة من التفجيرات الغامضة في قاعدة "الميليشيات الشيعية العراقية" خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوكالة "بلومبرغ"، أن واشنطن ليس لديها معلومات مؤكدة بأن إسرائيل مسؤولة عن جميع الهجمات ضد مخازن أسلحة الميليشيات العراقية التي تدعمها إيران.

ويرى المسؤولون أن "إيران هي السبب الحقيقي في هذا الوضع لأنها تزود الميليشيات العراقية بالأسلحة التي لا يمكنها السيطرة عليها، مما يعرض أمن العالم للخطر".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، أن اسرائيل شنت ضربة واحدة على الأقل على مستودع للأسلحة في العراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات في الشرق الأوسط أن إسرائيل قصفت قاعدة تقع في شمال بغداد في تموز/يوليو الماضي، بينما قال مسؤولان أمريكيان إن إسرائيل شنت عدة ضربات في العراق في الأيام الماضية الأخيرة.

الولايات المتحدة: الحرارة سبب انفجارات بغداد




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