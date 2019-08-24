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مطبخ هسا باقة يتبرع ب ٢٠٠ وجبة عن روح اية نعامنه



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



افاد مراسل الصنارة نت مطبخ هسا باقة يتبرع ب ٢٠٠ وجبة عن روح اية نعامنه، حيث قال المسؤولين:" انطلقنا بيوم عمل الخير وتجهيز ٢٠٠ وجبة ل ٢٠٠ عائلة ،شكرا لكل صبية حضرت وساهمت وساعدت عن روح المرحومة اية نعامنة نخص بالشكر الشيف شفيق خليف ،الشيف ليندا حجوج والشيف سهى ابراهيم اللذين قرروا ان يكون عملهم تطوع لوجه الله بدون مقابل ....




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