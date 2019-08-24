خطر, السجائر, الإلكترونية, مستمر..أميركا, تعلن, أول, حالة, وفاة,

أعلنت سلطات الصحة الأميركية السبت، تسجيل أول حالة وفاة وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

كذلك أكدت السلطات تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في 22 ولاية ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر الإلكترونية.وأوضحت أنها لم تحدد مركباً أو منتجاً يتسبب في الأمراض التنفسية.فيما تم الإعلان عن حالة الوفاة التي سجلت في ولاية إيلينوي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين عقده مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بولاية ايلينوي.وجاء البيان بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء تسجيل 153 حالة مرضية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.